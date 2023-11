MARCHÉ DE NOËL Place de la Mairie Saissac, 3 décembre 2023, Saissac.

Saissac,Aude

Faites vos achats de cadeaux au marché de Noël de Saissac et rencontrez le Père Noël !

Le Père Noël sera présent à Saissac le dimanche matin pour rencontrer les enfants et écouter avec attention leurs souhaits de Noël.

Ce rendez-vous exceptionnel, à ne pas manquer, vous permettra aussi de profiter du marché de Noël. Vous y trouverez de quoi faire des achats pour vos cadeaux de fêtes de fin d’année : artisanat, produits du terroir et même des décorations réalisées par les élèves de l’école de Saissac !.

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Place de la Mairie

Saissac 11310 Aude Occitanie



Shop for gifts at the Saissac Christmas market and meet Santa Claus!

Santa Claus will be in Saissac on Sunday morning to meet children and listen attentively to their Christmas wishes.

This not-to-be-missed event will also give you the chance to enjoy the Christmas market. You’ll find everything you need for your festive gifts: crafts, local produce and even decorations made by Saissac schoolchildren!

Compre sus regalos en el mercado navideño de Saissac y conozca a Papá Noel

Papá Noel estará en Saissac el domingo por la mañana para conocer a los niños y escuchar atentamente sus deseos navideños.

Esta cita ineludible también le permitirá disfrutar del mercado navideño. Encontrará todo lo que necesita para sus regalos navideños: artesanía, productos locales e incluso adornos realizados por los escolares de Saissac

Kaufen Sie Geschenke auf dem Weihnachtsmarkt in Saissac und treffen Sie den Weihnachtsmann!

Der Weihnachtsmann wird am Sonntagmorgen in Saissac anwesend sein, um die Kinder zu treffen und sich aufmerksam ihre Weihnachtswünsche anzuhören.

Bei diesem außergewöhnlichen Termin, den Sie nicht verpassen sollten, können Sie auch den Weihnachtsmarkt genießen. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihre Weihnachtsgeschenke brauchen: Kunsthandwerk, regionale Produkte und sogar Dekorationen, die von den Schülern der Schule in Saissac hergestellt wurden!

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Montagne Noire