Fééries de Noël Place de la Mairie Saint-Vallier, 17 décembre 2023 10:00, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

La Ville de Saint-Vallier renouvelle ses Fééries de Noël : Marché de Noël, Animations de rue, Concours de soupe, Retraite aux Flambeaux, Feu d’Artifice..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Place de la Mairie Sous la Halle

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The City of Saint-Vallier renews its Christmas Festivities: Christmas market, street animations, soup contest, torchlight procession, fireworks.

La ciudad de Saint-Vallier renueva sus fiestas navideñas: mercado de Navidad, animación callejera, concurso de sopas, desfile de antorchas, espectáculo de fuegos artificiales.

Die Stadt Saint-Vallier erneuert ihre Fééries de Noël: Weihnachtsmarkt, Straßenveranstaltungen, Suppenwettbewerb, Fackelzug, Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-12-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche