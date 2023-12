FÊTE DE LA SAINT VINCENT Place de la Mairie Saint-Thibéry, 21 janvier 2024, Saint-Thibéry.

Saint-Thibéry Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 09:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

L’objectif de cette manifestation est de mettre en lumière le travail de la vigne et la richesse de notre patrimoine viticole, de promouvoir la diversité des domaines du territoire et des produits du terroir et de perpétuer les traditions au travers de célébrations traditionnelles..

Fête de la Saint-Vincent

La fête de la Saint-Vincent, événement œnologique et patrimonial, aura lieu à Saint-Thibéry dimanche 21 janvier de 9h à 18h. Unique sur le territoire Hérault Méditerranée, la journée est articulée autour de célébrations traditionnelles, de la promotion des domaines viticoles et des produits des terroirs de l’Hérault, de dégustations et d’animations autour du vin.

• Village des vignerons et des caves : environ 20 exposants

• Village terroir et gourmandises : environ 10 exposants

• Procession des confréries avec la statue de la Saint-Vincent (réalisée par des artistes locaux)

• Messe avec bénédiction de la cuvée spéciale

• Dégustation de la cuvée spéciale

• Repas traditionnel

• Stands de restauration sur place

• Exposition matériel agricole

• Exposition commentée : le vin, boisson des hommes et des dieux

• Balade contée avec Philippe Charleux

• Conférence : causerie sur l’histoire du vin

• Promenade en calèche dans le village

• Animation musicale

et toute la journée, diverses animations et expositions et dégustations gourmandes au village des vignerons, terroir et gourmandises

Place de la Mairie

Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE