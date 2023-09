Marché à Saint-Sornin-Leulac Place de la Mairie Saint-Sornin-Leulac, 22 septembre 2023, Saint-Sornin-Leulac.

Saint-Sornin-Leulac,Haute-Vienne

Chaque vendredi, de 9 heures à 13 heures, retrouvez le marché de Saint-Sornin-Lelac, Place de la Mairie.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 12:00:00. .

Place de la Mairie

Saint-Sornin-Leulac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every Friday, from 9 a.m. to 1 p.m., visit the Saint-Sornin-Lelac market on Place de la Mairie

Todos los viernes, de 9.00 a 13.00, puede visitar el mercado de Saint-Sornin-Lelac, en la plaza de la Mairie

Jeden Freitag, von 9 bis 13 Uhr, finden Sie den Markt in Saint-Sornin-Lelac, Place de la Mairie

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays du Haut Limousin