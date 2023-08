EXPOSITION ESTAMPES JAPONAISES Place de la mairie Saint-Sériès Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Sériès EXPOSITION ESTAMPES JAPONAISES Place de la mairie Saint-Sériès, 31 août 2023, Saint-Sériès. Saint-Sériès,Hérault Exposition Estampes japonaises.

2023-08-31 fin : 2023-09-17 . .

Place de la mairie

Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie



Japanese prints exhibition Exposición de grabados japoneses Ausstellung Japanische Drucke Mise à jour le 2023-08-25 par OT PAYS DE LUNEL Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Sériès Autres Lieu Place de la mairie Adresse Place de la mairie Ville Saint-Sériès Departement Hérault Lieu Ville Place de la mairie Saint-Sériès latitude longitude 43.7213913;4.1134349

Place de la mairie Saint-Sériès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-series/