Fête du village Place de la Mairie Saint-Sauveur-de-Meilhan Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Sauveur-de-Meilhan Fête du village Place de la Mairie Saint-Sauveur-de-Meilhan, 8 juillet 2023, Saint-Sauveur-de-Meilhan. Saint-Sauveur-de-Meilhan,Lot-et-Garonne Le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur de Meilhan organise sa fête du village. De nombreuses animations seront proposées..

2023-07-08 fin : 2023-07-09 . EUR.

Place de la Mairie Route de Cocumont

Saint-Sauveur-de-Meilhan 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



– Garage sales, concert, Producers and Artisans market, Batucada, meals. Venta de garaje, concierto, Mercado de Productores y Artesanos, Batucada, comidas. Das Festkomitee von Saint-Sauveur de Meilhan organisiert sein Dorffest. Es werden zahlreiche Animationen angeboten. Mise à jour le 2023-06-28 par OT Val de Garonne Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Sauveur-de-Meilhan Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place de la Mairie Route de Cocumont Ville Saint-Sauveur-de-Meilhan Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Place de la Mairie Saint-Sauveur-de-Meilhan

Place de la Mairie Saint-Sauveur-de-Meilhan Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sauveur-de-meilhan/