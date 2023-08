Vide greniers Place de la Mairie Saint-Pierre-sur-Dropt, 3 septembre 2023, Saint-Pierre-sur-Dropt.

Saint-Pierre-sur-Dropt,Lot-et-Garonne

Vide greniers organisé par le café associatif de Saint-Pierre-sur-Dropt, retrouvez également une expositions de plusieurs créateurs d’Arts dans la salle des fêtes. Restauration sur place..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 20:00:00. .

Place de la Mairie

Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Flea market organized by the Saint-Pierre-sur-Dropt café associatif, as well as an exhibition of several artists in the village hall. Catering on site.

Mercadillo organizado por la asociación de cafés de Saint-Pierre-sur-Dropt, así como exposición de varios artistas en la sala del pueblo. Restauración in situ.

Das Café associatif von Saint-Pierre-sur-Dropt organisiert einen Flohmarkt. Im Festsaal finden Sie außerdem eine Ausstellung mehrerer Kunsthandwerker. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-13 par OT du Pays de Duras – CDT47