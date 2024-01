PÉPÉ, MÉMÉ Place de la Mairie Saint-Paul-et-Valmalle, 31 janvier 2024, Saint-Paul-et-Valmalle.

Saint-Paul-et-Valmalle Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 11:00:00

fin : 2024-01-31

Dans le cadre du festival des Mots Parleurs : Pépé Daniel vit dans un petit immeuble au centre du village. Bougon et solitaire, il n’aime pas les gens, le bruit, le changement. Il ne parle d’ailleurs qu’à son chat. Mémé des Cocottes, quant à elle, habite la petite maison à l’extérieur du village. Bonne vivante et joviale, elle regrette de ne pas recevoir plus de visites. Sa petite poule, dernière survivante d’une basse-cour jadis foisonnante, est son ultime trésor. Mais voilà qu’un jour le chat gris et la poule rousse disparaissent… Tantôt narratrice, tantôt marionnettiste, Anne-Sophie Dionot nous plonge dans l’univers rocambolesque de deux « petits vieux » qu’a priori rien n’amenait à se rencontrer.

Gratuit sur réservation

À partir de 7 ans.

Durée : 50 minutes

Place de la Mairie

Saint-Paul-et-Valmalle 34570 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT