Rendez-vous Nature – Astronomie sous le ciel de St-Pardoux le Neuf Place de la mairie Saint-Pardoux-le-Neuf, 20 juillet 2023, Saint-Pardoux-le-Neuf.

Saint-Pardoux-le-Neuf,Creuse

Christian, animateur à l’association «les pléiades» vous apprendra à reconnaître les constellations, les étoiles et vous fera voyager sur la voie lactée.

TARIF

– 5€ / personne

– gratuit moins de 8 ans

Réservation obligatoire – places limitées.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Place de la mairie

Saint-Pardoux-le-Neuf 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christian, a member of the « Les Pléiades » association, will teach you to recognize the constellations and stars, and take you on a journey through the Milky Way.

RATES

– 5? / person

– free for children under 8

Reservations essential – places limited

Christian, miembro de la asociación « Les Pléiades », le enseñará a reconocer las constelaciones y las estrellas y le hará viajar por la Vía Láctea.

TARIFAS

– 5? por persona

– gratis para menores de 8 años

Imprescindible reservar – plazas limitadas

Christian, Animator bei der Vereinigung « les pléiades », wird Ihnen beibringen, wie Sie die Sternbilder und Sterne erkennen und Sie auf eine Reise durch die Milchstraße mitnehmen.

TARIF

– 5? / Person

– kostenlos unter 8 Jahren

Reservierung erforderlich – begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Aubusson-Felletin