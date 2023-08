Journées européennes du patrimoine : Église de Notre-Dame-de-Lorette Place de la Mairie Saint-Michel-de-Lapujade, 16 septembre 2023, Saint-Michel-de-Lapujade.

Saint-Michel-de-Lapujade,Gironde

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association de sauvegarde de l’église Notre Dame de Lorette vous propose samedi une visite commentée à 11 h, un concours de peinture avec l’association “Couleurs d’Aquitaine” et un concert de clarinettes à 18 h avec l’association d’Art en campagne.

Dimanche à 10 h messe chantée (Gounod) célébrée par le Vicaire Général du diocèse de Bordeaux suivie à 15 h d’une conférence sur les vitraux et blasons de l’église..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Saint-Michel-de-Lapujade 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To mark European Heritage Days, the association de sauvegarde de l’église Notre Dame de Lorette is offering a guided tour at 11 a.m. on Saturday, a painting competition with the association ?Couleurs d?Aquitaine? and a clarinet concert at 6 p.m. with the association d?Art en campagne.

Sunday: 10 a.m., sung mass (Gounod) celebrated by the Vicar General of the Bordeaux diocese, followed at 3 p.m. by a lecture on the church?s stained-glass windows and coats of arms.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación para la conservación de la iglesia de Notre Dame de Lorette ofrece el sábado una visita guiada a las 11:00 h, un concurso de pintura con la asociación « Couleurs d’Aquitaine » y un concierto de clarinete a las 18:00 h con la asociación « Art en campagne ».

El domingo, a las 10:00 h, el vicario general de la diócesis de Burdeos celebrará una misa cantada (Gounod), seguida, a las 15:00 h, de una conferencia sobre las vidrieras y los escudos de la iglesia.

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bietet der Verein zur Erhaltung der Kirche Notre Dame de Lorette am Samstag eine Führung um 11 Uhr, einen Malwettbewerb mit dem Verein ?Couleurs d’Aquitaine? und ein Klarinettenkonzert um 18 Uhr mit dem Verein d’Art en campagne.

Am Sonntag findet um 10 Uhr eine gesungene Messe (Gounod) mit dem Generalvikar der Diözese Bordeaux statt, gefolgt von einem Vortrag über die Glasfenster und Wappen der Kirche um 15 Uhr.

