Marché de Noël de Saint-Mexant Place de la Mairie Saint-Mexant, 26 novembre 2023, Saint-Mexant.

Saint-Mexant,Corrèze

Déco, créations, livres, métiers de bouche, nombreuses animations, tombola… Présence du Père Noël. Gratuit.

Apéritif offert par la municipalité à 11h30.

Vente aligot-saucisse à emporter (10 € la part).

Réservation des stands et de l’aligot au 06 82 26 31 00 (après 18h)..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Decoration, creations, books, crafts, numerous activities, tombola… Santa Claus in attendance. Free admission.

Aperitif offered by the municipality at 11:30 am.

Aligot-saucisse takeaway sale (10? a slice).

Reservations for stalls and aligot at 06 82 26 31 00 (after 6pm).

Decoraciones, creaciones, libros, manualidades, mucha animación, tómbola… Papá Noel estará presente. Entrada gratuita.

Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento a las 11.30 h.

Salchichas de aligot para llevar (10? la porción).

Se pueden reservar puestos y aligot llamando al 06 82 26 31 00 (después de las 18.00 h).

Deko, Kreationen, Bücher, Kunsthandwerk, zahlreiche Animationen, Tombola… Anwesenheit des Weihnachtsmanns. Die Teilnahme ist kostenlos.

Aperitif, der von der Gemeinde um 11:30 Uhr angeboten wird.

Verkauf von Aligot-Würstchen zum Mitnehmen (10 ? pro Stück).

Reservierung der Stände und des Aligots unter 06 82 26 31 00 (nach 18 Uhr).

