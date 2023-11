Marché de Noël de Saint-Maur Place de la Mairie Saint-Maur, 2 décembre 2023, Saint-Maur.

Saint-Maur,Indre

Marché de Noël dans le bourg de Saint-Maur..

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market in the village of Saint-Maur.

Mercado de Navidad en el pueblo de Saint-Maur.

Weihnachtsmarkt in der Marktgemeinde Saint-Maur.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Châteauroux Berry Tourisme