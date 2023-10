Les Martins fêtent les vins Place de la mairie Saint-Martin-de-Sescas, 7 octobre 2023, Saint-Martin-de-Sescas.

Saint-Martin-de-Sescas,Gironde

Concert gratuit à partir de 20h30 animé par le groupe Dia Tonic, Bar à vin animé par les viticulteurs de Saint Martin de Sescas et un Buvette sur place.

Un menu gourmand vous attends: apéritif, entrecôte (boucherie de Castets en Dorthe), frites et tarte aux pommes (maison). Mais aussi un menu végétarien adapté et un menu enfant..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Place de la mairie Terrain de pétanque

Saint-Martin-de-Sescas 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Free concert from 8:30pm by the group Dia Tonic, wine bar hosted by the Saint Martin de Sescas winegrowers, and on-site refreshment bar.

A gourmet menu awaits you: aperitif, entrecôte (Castets en Dorthe butcher), French fries and apple pie (homemade). We also offer a vegetarian menu and a children’s menu.

Concierto gratuito a partir de las 20.30 h a cargo del grupo Dia Tonic, wine bar ofrecido por los viticultores de Saint Martin de Sescas y bar de refrescos in situ.

Le espera un menú gastronómico: aperitivo, entrecot (carnicería de Castets en Dorthe), patatas fritas y tarta de manzana (casera). También hay un menú vegetariano y otro infantil.

Kostenloses Konzert ab 20:30 Uhr mit der Gruppe Dia Tonic, Weinbar, die von den Winzern von Saint Martin de Sescas betrieben wird, und ein Getränkestand vor Ort.

Ein Feinschmeckermenü erwartet Sie: Aperitif, Entrecôte (Metzgerei aus Castets en Dorthe), Pommes frites und Apfelkuchen (hausgemacht). Es gibt auch ein vegetarisches Menü und ein Kindermenü.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers