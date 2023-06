Marché aux fleurs et vide-greniers Place de la Mairie Saint-Martin-de-Sescas, 4 juin 2023, Saint-Martin-de-Sescas.

Saint-Martin-de-Sescas,Gironde

Marché aux fleurs et grand vide-greniers sur la place de la Mairie organisé par l’APE toute la journée. Petite restauration et buvette sur place..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Saint-Martin-de-Sescas 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Flower market and large garage sale on the Place de la Mairie organized by the APE all day. Snacks and refreshments on site.

Mercado de flores y gran venta de garaje en la plaza de la Mairie organizada por la APE durante todo el día. Aperitivos y refrescos disponibles.

Blumenmarkt und großer Flohmarkt auf dem Rathausplatz, den ganzen Tag über von der EV organisiert. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

