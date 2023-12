NUIT DE LA LECTURE Place de la Mairie Saint-Martin-de-Londres, 20 janvier 2024, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

Les bénévoles de la bibliothèque municipale vous invitent, pour cette Nuit de la Lecture, à des animations autour de la lecture sur le thème du corps : une animation enfants et une animation adultes sont prévus..

Place de la Mairie

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-15 par OT DU GRAND PIC ST LOUP