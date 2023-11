CINÉMA SAINT-MARTIN-DE-LONDRES DÉCEMBRE 2023 Place de la Mairie Saint-Martin-de-Londres, 1 décembre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

Voici les prochaines séances au cinéma :

18h30 Pat Patrouille et 21h Anatomie d’une Chute (Palme d’Or au festival de Cannes 2023)..

2023-12-01 21:00:00

Place de la Mairie

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Here are the next cinema screenings:

6:30pm Pat Patrouille and 9pm Anatomie d’une Chute (Palme d’Or at the 2023 Cannes Film Festival).

Aquí están las próximas proyecciones de cine:

18.30 h Pat Patrouille y 21.00 h Anatomie d’une Chute (Palma de Oro en el Festival de Cannes 2023).

Hier sind die nächsten Vorstellungen im Kino:

18:30 Uhr Pat Patrouille und 21:00 Uhr Anatomie eines Falls (Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes 2023).

Mise à jour le 2023-11-22 par OT DU GRAND PIC ST LOUP