Fête populaire du 13 juillet Place de la mairie Saint-Martin-de-Jussac, 13 juillet 2023, Saint-Martin-de-Jussac.

Saint-Martin-de-Jussac,Haute-Vienne

Le comité des fêtes de Saint-Martin-de-Jussac vous propose de venir à leur fête populaire du 13 juillet avec de nombreuses animations : Vente de pain cuit au feu de bois, Démonstration de country, Bal populaire, et sans oublier le feu d’artifice vers 23h. Saucises, merguez et viande rouge vous attendront sur place..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Place de la mairie

Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Martin-de-Jussac festival committee invites you to come along to their popular festival on July 13, with lots of entertainment: Sale of bread baked in a wood-fired oven, Country music demonstration, Bal populaire, and not forgetting the fireworks display at around 11pm. Sausages, merguez and red meat will be waiting for you on site.

El Comité de la Fiesta de Saint-Martin-de-Jussac le invita a participar en su fiesta popular del 13 de julio, con numerosas animaciones: Venta de pan cocido en horno de leña, demostración de música country, baile popular y, por supuesto, el espectáculo de fuegos artificiales hacia las 23.00 h. Embutidos, salchichas merguez y carne roja le estarán esperando in situ.

Das Festkomitee von Saint-Martin-de-Jussac lädt Sie zu seinem Volksfest am 13. Juli mit zahlreichen Animationen ein: Verkauf von Holzofenbrot, Country-Demonstration, Volkstanz und nicht zu vergessen das Feuerwerk gegen 23 Uhr. Würstchen, Merguez und rotes Fleisch warten vor Ort auf Sie.

Mise à jour le 2023-04-24 par OT Porte Océane du Limousin