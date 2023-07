Rendez-vous Nature – Ornithologie à St Marc à Frongier Place de la mairie Saint-Marc-à-Frongier, 12 juillet 2023, Saint-Marc-à-Frongier.

Saint-Marc-à-Frongier,Creuse

Gilles, animateur à la Ligue de Protection des Oiseaux va vous initier à la reconnaissance de leurs chants et de leurs comportements dans leur quotidien.

– gratuit

Réservation obligatoire – places limitées.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Place de la mairie

Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Gilles, a member of the Ligue de Protection des Oiseaux (Bird Protection League), will teach you how to recognize their songs and how they behave in everyday life.

– free

Reservation essential – places limited

Gilles, miembro de la Ligue de Protection des Oiseaux (Liga de Protección de las Aves), le enseñará a reconocer sus cantos y cómo se comportan en su vida cotidiana.

– gratuito

Imprescindible reservar – plazas limitadas

Gilles, Animateur bei der Vogelschutzliga, wird Sie in die Erkennung ihrer Gesänge und ihres Verhaltens im Alltag einführen.

– kostenlos

Reservierung erforderlich – begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Aubusson-Felletin