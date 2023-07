Rendez-vous Nature – Randonnée « les sentiers et le travail d’antan » Place de la mairie Saint-Marc-à-Frongier, 11 juillet 2023, Saint-Marc-à-Frongier.

Saint-Marc-à-Frongier,Creuse

Patrick, animateur au Comité Départemental de Randonnée Pédestre vous invite à découvrir les sentiers du plateau de Millevaches et le travail d’antan – 8.5 km – Durée : 2h45.

TARIF

– 5€ / personne

– gratuit moins de 8 ans

Réservation obligatoire – places limitées.

Place de la mairie

Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Patrick, a member of the Comité Départemental de Randonnée Pédestre, invites you to discover the trails of the Plateau de Millevaches and the work of yesteryear – 8.5 km – Duration: 2h45.

RATES

– 5? per person

– free for children under 8

Reservations essential – places limited

Patrick, monitor del Comité Départemental de Randonnée Pédestre le invita a descubrir los senderos del Plateau de Millevaches y el trabajo de antaño – 8,5 km – Duración: 2h45.

TARIFAS

– 5? por persona

– gratis para menores de 8 años

Imprescindible reservar – plazas limitadas

Patrick, Animateur beim Comité Départemental de Randonnée Pédestre, lädt Sie ein, die Pfade des Plateaus von Millevaches und die Arbeit von früher zu entdecken – 8,5 km – Dauer: 2h45.

TARIF

– 5? / Person

– kostenlos unter 8 Jahren

Reservierung erforderlich – begrenzte Plätze

