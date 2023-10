LA MIXITÉ DANS LE SPORT Place de la Mairie Saint-Louis-de-Montferrand, 17 novembre 2023, Saint-Louis-de-Montferrand.

LA MIXITÉ DANS LE SPORT Vendredi 17 novembre, 16h45 Place de la Mairie Entrée libre

Lors du Forum des Associations annuel, les jeunes du CMJ ont interviewé les membres des associations et le public sur les stéréotypes hommes/femmes dans le milieu du sport et dans la vie courante. Ils ont réalisé un court-métrage qui sera diffusé dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité les 17 et 18 novembre. Rencontre et goûter offert le 17 novembre.

Durée 30 min

Place de la Mairie mairie ; Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-17T16:45:00+01:00 – 2023-11-17T17:15:00+01:00

