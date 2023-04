Vide-Grenier Place de la mairie, 30 avril 2023, Saint-Lézer.

Accueil dès 5h30.

Snacking et boissons sur place.

Café offert aux exposants..

2023-04-30 à 05:30:00 ; fin : 2023-04-30 17:30:00. EUR.

Place de la mairie SAINT-LEZER

Saint-Lézer 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome from 5:30 am.

Snacking and drinks on site.

Coffee offered to exhibitors.

Bienvenida a partir de las 5.30 h.

Aperitivos y bebidas in situ.

Café ofrecido a los expositores.

Empfang ab 5.30 Uhr.

Snacks und Getränke vor Ort.

Kostenloser Kaffee für Aussteller.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65