Marché gourmand place de la mairie Saint-Léon-sur-Vézère, 10 août 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Marché gourmand tous les jeudis soirs jusqu’au 31 août

Pensez à apporter vos couverts.

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 . .

place de la mairie

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gourmet market every Thursday evening until August 31

Remember to bring your cutlery

Mercado gastronómico todos los jueves por la noche hasta el 31 de agosto

No olvide traer sus cubiertos

Gourmet-Markt jeden Donnerstagabend bis zum 31. August

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère