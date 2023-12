FÉERIES DE NOËL PLACE DE LA MAIRIE Saint-Léon Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Léon FÉERIES DE NOËL PLACE DE LA MAIRIE Saint-Léon, 3 décembre 2023, Saint-Léon. Saint-Léon,Haute-Garonne De nombreuses animations concoctées par les « P’tites mains festives » de St Léon..

2023-12-13 fin : 2023-12-16 23:30:00. 22 EUR.

PLACE DE LA MAIRIE Place de la République

Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie



Lots of entertainment concocted by St Léon's « P'tites mains festives ». Los « P'tites mains festives » de St Léon ofrecerán numerosos espectáculos. Zahlreiche Animationen, die von den « P'tites mains festives » aus St Léon zusammengestellt wurden.

