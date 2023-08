30 ans de la Banda Place de la Mairie Saint-Junien, 9 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Animation du marché à partir de 10h30 avec 2 bandas, et sur la place de la mairie à partir de 14h30 avec 4 Bandas : Banda de Chabanais, Banda du Périgord, la Banda festa 17 de La Rochelle et bien entendu La Banda de Saint Junien. Grand moment de fête à Saint Junien le samedi 9 septembre 2023 avec en plus la présence de DJ Chris. Point buvette sur la place..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 12:30:00. EUR.

Place de la Mairie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Market entertainment from 10.30am with 2 bandas, and on the town hall square from 2.30pm with 4 bandas: Banda de Chabanais, Banda du Périgord, Banda festa 17 from La Rochelle and of course La Banda de Saint Junien. A great time to be had in Saint Junien on Saturday, September 9, 2023, with the added presence of DJ Chris. Refreshment stand on the square.

Animación en el mercado a partir de las 10.30 h con 2 bandas, y en la plaza del ayuntamiento a partir de las 14.30 h con 4 bandas: Banda de Chabanais, Banda du Périgord, Banda festa 17 de La Rochelle y, por supuesto, la Banda de Saint Junien. El sábado 9 de septiembre de 2023, Saint Junien se lo pasará en grande con la presencia de DJ Chris. Punto de avituallamiento en la plaza.

Unterhaltung auf dem Markt ab 10:30 Uhr mit 2 Bandas und auf dem Rathausplatz ab 14:30 Uhr mit 4 Bandas: Banda de Chabanais, Banda du Périgord, die Banda festa 17 aus La Rochelle und natürlich La Banda de Saint Junien. Ein großes Fest in Saint Junien am Samstag, den 9. September 2023, mit der Anwesenheit von DJ Chris. Getränkeausschank auf dem Platz.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Porte Océane du Limousin