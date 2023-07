Exposition : FRAC : Visite guidée de l’exposition « Nouveau départ bai, bai ! » Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port, 21 septembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du programme d’expositions pour les 40 ans des Frac le long du GR10 dans les Pyrénées à l’initiative du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et des Abattoirs, Musée-Frac Occitanie, profitez de la présence du commissaire d’exposition François Loustau pour faire une visite guidée de l’exposition de Saint-Jean-Pied-de-Port, Nouveau départ, bai bai!.

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . EUR.

Place de la mairie

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Frac 40th anniversary exhibition program along the GR10 in the Pyrenees, organized by Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA and Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie, take advantage of the presence of exhibition curator François Loustau for a guided tour of the Saint-Jean-Pied-de-Port exhibition, Nouveau départ, bai bai!

¡En el marco del programa de exposiciones con motivo del 40 aniversario del Frac a lo largo del GR10 en los Pirineos, organizado por el Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA y Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie, aproveche la presencia del comisario de exposiciones François Loustau para realizar una visita guiada a la exposición de Saint-Jean-Pied-de-Port, Nouveau départ, bai bai!

Im Rahmen des Ausstellungsprogramms zum 40-jährigen Bestehen der Frac entlang des GR10 in den Pyrenäen, das vom Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA und Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie initiiert wurde, können Sie die Anwesenheit des Kurators François Loustau nutzen, um an einer Führung durch die Ausstellung in Saint-Jean-Pied-de-Port, Nouveau départ, bai bai!

