Mutxikoak : danses et sauts basques animés par Punpeka Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port, 23 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Punpeka vous propose un bal traditionnel où vous pourrez danser fandango, sauts basques (mutxiko), polka, valses, mazurkas, chapeloise, larrain dantza, quadrilles et autres danses issues de notre répertoire traditionnel. Ouvert à tous. Repli au marché couvert si pluie..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Place de la mairie

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Punpeka offers you a traditional ball where you can dance fandango, Basque hops (mutxiko), polka, waltzes, mazurkas, chapeloise, larrain dantza, quadrilles and other dances from our traditional repertoire. Open to all. Fallback to the covered market in case of rain.

Punpeka te ofrece un baile tradicional donde podrás bailar fandango, saltos vascos (mutxiko), polka, valses, mazurcas, chapeloise, larrain dantza, cuadrillas y otras danzas de nuestro repertorio tradicional. Abierto a todos. Traslado al mercado cubierto en caso de lluvia.

Punpeka bietet Ihnen einen traditionellen Ball, auf dem Sie Fandango, baskische Sprünge (Mutxiko), Polka, Walzer, Mazurkas, Chapeloise, Larrain Dantza, Quadrillen und andere Tänze aus unserem traditionellen Repertoire tanzen können. Für alle offen. Bei Regen in der Markthalle.

