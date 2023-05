Rencontre avec un écogarde et les professionnels du Vercors Place de la Mairie, 13 juillet 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Saint-Jean-en-Royans,Drôme

Conseils randonnées, nature, règlementation, lecture de cartes avec un écogarde du Parc du Vercors. Présence des professionnels du territoire et de l’équipe de l’office de tourisme..

2023-07-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-17 11:30:00. .

Place de la Mairie Sur le marché

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Advice on hiking, nature, regulations, map reading with an eco-guard from the Vercors Park. Presence of professionals of the territory and the team of the tourist office.

Consejos sobre senderismo, naturaleza, normativa, lectura de mapas con un ecoguarda del Parque del Vercors. Presencia de profesionales locales y del equipo de la oficina de turismo.

Tipps zu Wanderungen, Natur, Vorschriften, Kartenlesen mit einem Öko-Gardisten des Parc du Vercors. Anwesenheit von Fachleuten aus der Region und dem Team des Fremdenverkehrsamts.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Vercors Drôme