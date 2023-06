Exposition d’art et de peintures animalières Place de la mairie Saint-Jean-du-Bruel, 22 juillet 2023, Saint-Jean-du-Bruel.

Saint-Jean-du-Bruel,Aveyron

Exposition des peinture animalière de Delphine Dion et des peinture à l’huile de Charlotte Finck.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Place de la mairie

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie



Exhibition of animal paintings by Delphine Dion and oil paintings by Charlotte Finck

Exposición de pinturas de animales de Delphine Dion y óleos de Charlotte Finck

Ausstellung der Tiermalerei von Delphine Dion und der Ölmalerei von Charlotte Finck

