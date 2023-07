Balade en terre de Résistance, sur les pas de Georges Guingouin place de la mairie Saint-Gilles-les-Forêts, 17 mai 2023, Saint-Gilles-les-Forêts.

Saint-Gilles-les-Forêts,Haute-Vienne

Les Amis du Musée de la Résistance de Limoges, avec l’intervention de Michèle Guingouin, vous guideront sur les pas de Georges Guingouin, compagnon de la Libération, libérateur de Limoges. Du petit village, où il a été instituteur, au sommet du Mont Gargan seront évoqués les étapes de l’organisation de sa Résistance, la vie dans les Maquis, les faits d’armes importants… le long d’une boucle de 6 km sans difficulté particulière. Prévoir un pique-nique dans le sac à dos..

2023-05-17 fin : 2023-05-17 15:00:00. EUR.

place de la mairie

Saint-Gilles-les-Forêts 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Friends of the Musée de la Résistance de Limoges, with Michèle Guingouin, will guide you in the footsteps of Georges Guingouin, companion of the Liberation and liberator of Limoges. From the small village where he was a schoolteacher, to the summit of Mont Gargan, you’ll learn about the stages in the organization of his Resistance, life in the Maquis, important feats of arms… along a 6 km loop with no particular difficulty. Pack a picnic lunch in your rucksack.

Los Amigos del Museo de la Resistencia de Limoges, dirigidos por Michèle Guingouin, le guiarán tras las huellas de Georges Guingouin, compañero de la Liberación y libertador de Limoges. Desde el pequeño pueblo donde fue maestro de escuela hasta la cima del Mont Gargan, conocerá las etapas de la organización de su Resistencia, la vida en el Maquis e importantes hazañas de armas… a lo largo de un bucle de 6 km sin dificultad particular. Prepare un almuerzo campestre en su mochila.

Die Freunde des Widerstandsmuseums von Limoges führen Sie unter der Leitung von Michèle Guingouin auf den Spuren von Georges Guingouin, einem Mitstreiter der Befreiung und Befreier von Limoges. Von dem kleinen Dorf, in dem er als Lehrer arbeitete, bis zum Gipfel des Mont Gargan werden die Etappen der Organisation seines Widerstands, das Leben in den Maquis, die wichtigsten Waffentaten usw. auf einem 6 km langen Rundweg ohne besondere Schwierigkeiten erläutert. Picknick im Rucksack.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Briance Combade