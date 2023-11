Marché de Noël place de la mairie Saint-Germain-du-Puy, 2 décembre 2023, Saint-Germain-du-Puy.

Saint-Germain-du-Puy,Cher

Plongez dans la magie des fêtes au marché de Noël de Saint-Germain-du-Puy, où les délices gourmands et les créations artisanales vous attendent pour une expérience enchantée..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 21:00:00. EUR.

place de la mairie

Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire



Immerse yourself in the magic of the festive season at the Saint-Germain-du-Puy Christmas market, where gourmet delights and handcrafted creations await you for an enchanted experience.

Sumérjase en la magia de las fiestas en el mercado navideño de Saint-Germain-du-Puy, donde le esperan delicias gourmet y creaciones artesanales para vivir una experiencia encantadora.

Tauchen Sie auf dem Weihnachtsmarkt von Saint-Germain-du-Puy in den Zauber der Festtage ein. Gourmet-Köstlichkeiten und handgefertigte Kreationen erwarten Sie zu einem zauberhaften Erlebnis.

Mise à jour le 2023-11-03 par BERRY