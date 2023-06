10ème festival d’acteurs en Berry : C’était la Belle époque place de la mairie Saint-Germain-du-Puy, 19 août 2023, Saint-Germain-du-Puy.

Saint-Germain-du-Puy,Cher

Venez découvrir les folles aventures d’Alexandre Dumas, avec Francis Perrin, par Jean-Paul Zennacker.

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . 20 EUR.

place de la mairie

Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire



Discover the wild adventures of Alexandre Dumas, with Francis Perrin, by Jean-Paul Zennacker

Venga a descubrir las locas aventuras de Alejandro Dumas, con Francis Perrin, de Jean-Paul Zennacker

Erleben Sie die verrückten Abenteuer von Alexandre Dumas, mit Francis Perrin, von Jean-Paul Zennacker

Mise à jour le 2023-06-23 par BERRY