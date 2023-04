Marché de Saint-Chef Place de la Mairie Saint-Chef Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Chef

Marché de Saint-Chef Place de la Mairie, 1 janvier 2023, Saint-Chef. Historique marché dominical de Saint-Chef, proposant de bons produits locaux dans un cadre enchanteur !.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place de la Mairie

Saint-Chef 38890 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Historic Sunday market in Saint-Chef, with good local produce in a charming setting! Histórico mercado dominical en Saint-Chef, que ofrece buenos productos locales en un entorno encantador Historischer Sonntagsmarkt in Saint-Chef, der gute lokale Produkte in einer zauberhaften Umgebung anbietet! Mise à jour le 2022-05-27 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

