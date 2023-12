Quine de Noël Place de la mairie Saint-Chamassy Catégories d’Évènement: Dordogne

Début : 2023-12-27 20:00:00

Le Comité des fêtes de Saint-Chamassy organise une quine de Noël le 27 décembre à la Salle des fêtes. A gagner : des bons d’achats de 150€, 50€, 15€, 1 jambon, des confits de canards, des bourriches d’huîtres, des filets garnis, des corbeilles de fruits, plateaux de fromages, chocolats…et encore de nombreux autres lots. Buvette et pâtisseries sur place. A l’entracte : une quine enfant sera proposée : 1 carton gratuit pour chaque enfant de moins de 12 ans EUR.

Place de la mairie Salle des fêtes

Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-08

