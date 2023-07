Patrimoine & Co – « Saint-Basile » Place de la mairie Saint-Basile, 10 juillet 2023, Saint-Basile.

Saint-Basile,Ardèche

Le village de Saint-Basile et ses acteurs vous accueillent le temps de leur annuel rendez-vous estival. Partez à la découverte des artisans et producteurs du joli bourg..

2023-07-10 18:00:00 fin : 2023-07-10 . .

Place de la mairie Salle des fêtes

Saint-Basile 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



The village of Saint-Basile welcomes you to its annual summer rendezvous. Discover the village’s artisans and producers.

El pueblo de Saint-Basile y sus habitantes le dan la bienvenida a su cita anual de verano. Descubra a los artesanos y productores del bonito pueblo.

Das Dorf Saint-Basile und seine Akteure heißen Sie für die Dauer ihres jährlichen Sommertreffens willkommen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Handwerkern und Produzenten des hübschen Städtchens.

