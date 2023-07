Exposition : le sport à Saint-Aubin Place de la mairie Saint-Aubin-lès-Elbeuf Catégories d’Évènement: Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Seine-Maritime Exposition : le sport à Saint-Aubin Place de la mairie Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 16 septembre 2023, Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Exposition : le sport à Saint-Aubin 16 et 17 septembre Place de la mairie En accès libre. À travers cette exposition photographique, venez découvrir l’histoire des lieux, des clubs, des pratiques et des pratiquants qui ont fait vivre le sport à Saint-Aubin (du mardi 12 au samedi 30 septembre). – RDV : place de la Mairie

Sam 16 et dim 17 : à toute heure – RDV : médiathèque de l’Odyssée, 11 espace des Foudriots

La visite se poursuit à la médiathèque avec les explications d’un passionné de l’histoire du sport à Saint-Aubin.

Sam 16 : de 10h à 16h Place de la mairie Rue de Pattensen, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Seine-Maritime

Lieu Place de la mairie
Adresse Rue de Pattensen, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Ville Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Departement Seine-Maritime

