27ème Foire aux fruits de mer, vins et produits régionaux Place de la Mairie Saint-Angel, 2 décembre 2023, Saint-Angel.

Saint-Angel,Corrèze

27ème Foire aux fruits de mer, vins et produits régionaux de Saint-Angel se tiendra durant deux jours, place de la mairie. Au programme: vente non-stop de fruits de mer, produits de la mer, vins et produits locaux, vendus directement du producteur au consommateur. Samedi soir repas dansant avec Momo.

Sur réservation pour le repas

Possibilité de restauration sur les deux jours..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Place de la Mairie

Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



the 27th Foire aux fruits de mer, vins et produits régionaux de Saint-Angel will be held over two days in Place de la Mairie. On the program: non-stop sales of seafood, seafood products, wines and local produce, sold directly from producer to consumer. Saturday evening: dinner and dance with Momo.

Reservations required for meals

Catering available on both days.

la 27ª Foire aux fruits de mer, vins et produits régionaux de Saint-Angel se celebrará durante dos días en la Place de la Mairie. En el programa: venta ininterrumpida de marisco, productos del mar, vinos y productos locales, vendidos directamente del productor al consumidor. Sábado por la noche: cena y baile con Momo.

Se requiere reserva previa para la cena

Catering disponible los dos días.

die 27. Foire aux fruits de mer, vins et produits régionaux de Saint-Angel findet zwei Tage lang auf dem Rathausplatz statt. Auf dem Programm steht ein Non-Stop-Verkauf von Meeresfrüchten, Meeresprodukten, Weinen und lokalen Produkten, die direkt vom Erzeuger an den Verbraucher verkauft werden. Samstagabend: Tanz mit Momo.

Reservierung für das Essen erforderlich

Verpflegung an beiden Tagen möglich.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze