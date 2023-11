Soirée choucroute Place de la Mairie Saint-Angel, 18 novembre 2023, Saint-Angel.

Saint-Angel,Corrèze

La pluie, le vent, le froid … et si on se réchauffait autour d’une bonne choucroute ? Et si vous êtes déguisés, ce n’est pas obligatoire mais c’est encore mieux. C’est Marcel animations qui se charge de l’ambiance années 80-90 !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Place de la Mairie

Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Rain, wind, cold? how about warming up with some sauerkraut? And if you’re dressed up, it’s not compulsory, but it’s even better. Marcel animations is in charge of the 80s and 90s atmosphere!

Lluvia, viento, frío… ¿qué tal entrar en calor con un poco de chucrut? Y si vas disfrazado, no hace falta, pero es aún mejor. Marcel Animations se encarga de la ambientación de los años 80 y 90

Regen, Wind, Kälte? Wie wäre es, wenn wir uns mit einem guten Sauerkraut aufwärmen? Und wenn Sie verkleidet sind, ist das zwar kein Muss, aber umso besser. Marcel animations sorgt für die richtige 80er- und 90er-Jahre-Stimmung!

