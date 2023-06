A la découverte des papillons de nuit et des chauves-souris Place de la Mairie Saint-Agnan-en-Vercors Saint-Agnan-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Agnan-en-Vercors A la découverte des papillons de nuit et des chauves-souris Place de la Mairie Saint-Agnan-en-Vercors, 9 juin 2023, Saint-Agnan-en-Vercors. Saint-Agnan-en-Vercors,Drôme Projection débat organisé par le Parc Naturel Régional du Vercors.

2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 22:00:00. .

Place de la Mairie Salle des Fêtes

Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Screening and debate organized by the Parc Naturel Régional du Vercors Proyección y debate organizados por el Parque Natural Regional de Vercors Vorführung und Diskussion organisiert vom Regionalen Naturpark Vercors Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme Vercors Drôme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Agnan-en-Vercors Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place de la Mairie Salle des Fêtes Ville Saint-Agnan-en-Vercors Departement Drôme Lieu Ville Place de la Mairie Saint-Agnan-en-Vercors

Place de la Mairie Saint-Agnan-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-agnan-en-vercors/

A la découverte des papillons de nuit et des chauves-souris Place de la Mairie Saint-Agnan-en-Vercors 2023-06-09 was last modified: by A la découverte des papillons de nuit et des chauves-souris Place de la Mairie Saint-Agnan-en-Vercors Place de la Mairie Saint-Agnan-en-Vercors 9 juin 2023