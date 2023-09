Fêtes de Saint-Abit Place de la Mairie Saint-Abit, 1 octobre 2023, Saint-Abit.

Saint-Abit,Pyrénées-Atlantiques

Au programme des fêtes :

12h : apéritif offert par la municipalité

13h : repas du village (sur réservation)

Menu : Charcuterie, Cochon de lait et pommes de terres, Fromage de brebis, tarte aux fruits de saison. Vin et café.

Une tombola sera proposée pendant le repas avec de nombreux lots à gagner..

Place de la Mairie Salle communale

Saint-Abit 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The festive program:

12pm: aperitif offered by the municipality

1pm: village meal (reservation required)

Menu: cold meats, suckling pig and potatoes, ewe’s milk cheese, seasonal fruit tart. Wine and coffee.

A tombola will be held during the meal, with many prizes to be won.

Programa festivo:

12h: aperitivo ofrecido por el ayuntamiento

13.00 h: comida popular (previa reserva)

Menú: embutidos, cochinillo con patatas, queso de oveja, tarta de frutas de temporada. Vino y café.

Durante la comida se organizará una tómbola con numerosos premios.

Das Programm der Feierlichkeiten :

12 Uhr: Aperitif, der von der Gemeinde angeboten wird

13 Uhr: Essen des Dorfes (mit Reservierung)

Menü: Wurstwaren, Spanferkel und Kartoffeln, Schafskäse, Obstkuchen der Saison. Wein und Kaffee.

Während des Essens wird eine Tombola angeboten, bei der es viele Preise zu gewinnen gibt.

