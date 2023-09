Fêtes de Saint-Abit Place de la Mairie Saint-Abit, 30 septembre 2023, Saint-Abit.

Saint-Abit,Pyrénées-Atlantiques

Au programme des fêtes :

14h30 : Concours de pétanque (lots à gagner, pensez à amener vos boules, annulation si mauvais temps)

16h30 : Belotte en binôme à la salle communale (lots à gagner)

Buvette et restauration sur place..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 01:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Saint-Abit 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Festive program:

2:30pm: Petanque competition (prizes to be won, remember to bring your boules, cancelled in case of bad weather)

4:30 pm: Belotte in pairs at the village hall (prizes to be won)

Refreshments and snacks on site.

Programa festivo:

14.30 h: Concurso de petanca (premios, no olvide traer sus petanca, anulado en caso de mal tiempo)

16h30: Belotte por parejas en la sala del pueblo (premios)

Refrescos y comida in situ.

Das Festprogramm :

14.30 Uhr: Boule-Wettbewerb (Preise zu gewinnen, denken Sie daran, Ihre Kugeln mitzubringen, Absage bei schlechtem Wetter)

16:30 Uhr: Belotte in Paaren im Gemeindesaal (Preise zu gewinnen)

Getränke und Speisen vor Ort.

