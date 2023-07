ATELIER POTERIE LES BARBOTINES Place de la mairie Ruillé-Froid-Fonds, 12 juillet 2023, Ruillé-Froid-Fonds.

Ruillé-Froid-Fonds,Mayenne

Hélène et Marie-Laure vous accueillent dans leur atelier pour vous initier à la poterie !.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Place de la mairie

Ruillé-Froid-Fonds 53170 Mayenne Pays de la Loire



Hélène and Marie-Laure welcome you in their workshop to introduce you to pottery!

Hélène y Marie-Laure le dan la bienvenida a su taller para iniciarle en la alfarería

Hélène und Marie-Laure begrüßen Sie in ihrem Atelier, um Sie in die Töpferei einzuführen!

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire