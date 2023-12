Marche de Noel de Rousset les Vignes et sa parade de tracteur place de la mairie Rousset-les-Vignes, 4 décembre 2023, Rousset-les-Vignes.

Rousset-les-Vignes,Drôme

Retrouvez pour la deuxième année, le marché de Noël de Rousset les vignes avec ces artisans, producteurs locaux, gourmandises ….

Déambulation du père, ateliers enfants et à 17h45 la parade des tracteurs du Père Noël avec distribution de friandises..

2023-12-09

place de la mairie salle des fetes de rousset les vignes

Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the second year running, the Rousset les Vignes Christmas market features craftsmen, local producers and delicacies ….

Santa’s parade, children’s workshops and at 5:45 pm, Santa’s tractor parade with candy distribution.

Por segundo año consecutivo, el mercado navideño de Rousset les Vignes contará con artesanos, productores locales y delicias ….

Desfile de Papá Noel, talleres infantiles y, a las 17.45 h, desfile de tractores de Papá Noel con reparto de caramelos.

Finden Sie zum zweiten Jahr den Weihnachtsmarkt von Rousset les vignes mit diesen Handwerkern, lokalen Produzenten, Leckereien …..

Um 17.45 Uhr findet die Traktorparade des Weihnachtsmannes statt, bei der Süßigkeiten verteilt werden.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes