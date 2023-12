CINÉ-CLUB « YANNICK » Place de la Mairie Roujan, 6 mars 2024, Roujan.

Roujan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:30:00

fin : 2024-03-06

Ciné-Club « YANNICK » à 20h30 à la salle du Peuple. En pleine représentation de la pièce « Le Cocu », un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main… Entrée : 4€ / Carte de 4 entrées : 10€..

Place de la Mairie

Roujan 34320 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT AVANT-MONTS