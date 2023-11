PARADE DE NOËL Place de la Mairie Roujan, 2 décembre 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

Parade de Noël organisé par le Comité des fêtes de Roujan en partenariat avec Montagnac Evènements à 16h départ devant la Mairie. 20 Musiciens, 3 ours et leur dompteurs, Mickey et Minnie, Bonhomme de Noël et Sapin de Noël, Le Choupisson de Roujan, etc…

Inauguration du Marché de Noël à 17h. Le dress code est la couleur blanche et le chapeau de Noël..

2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Place de la Mairie

Roujan 34320 Hérault Occitanie



Christmas Parade organized by the Comité des fêtes de Roujan in partnership with Montagnac Evènements at 4pm, departure from in front of the Mairie. 20 musicians, 3 bears and their tamers, Mickey and Minnie, Christmas Man and Christmas Tree, Le Choupisson de Roujan, etc…

Christmas Market opening at 5pm. Dress code is white and Christmas hat.

Desfile de Navidad organizado por el Comité des fêtes de Roujan en colaboración con Montagnac Evènements a las 16:00 h, con salida frente al Ayuntamiento. 20 músicos, 3 osos y sus domadores, Mickey y Minnie, el Hombre y el Árbol de Navidad, Le Choupisson de Roujan, etc…

Apertura del Mercado de Navidad a las 17h. El código de vestimenta es blanco y gorro de Navidad.

Weihnachtsparade organisiert vom Festkomitee von Roujan in Zusammenarbeit mit Montagnac Evènements um 16 Uhr Start vor dem Rathaus. 20 Musiker, 3 Bären und ihre Dompteure, Mickey und Minnie, Weihnachtsmann und Weihnachtsbaum, Le Choupisson de Roujan, usw. …

Eröffnung des Weihnachtsmarkts um 17 Uhr. Der Dresscode ist die Farbe Weiß und die Weihnachtsmütze.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT AVANT-MONTS