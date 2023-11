VOYAGE SONORE Place de la Mairie Roujan, 1 décembre 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

À la salle du Peuple de 19h à 20h. Plongez au cœur des vibrations du son qui amène à un état de profonde relaxation, de lâcher-prise avec Roxane DEVISY « Art du mouvement & du son ». Permet de diminuer le stress, favorise l’harmonie intérieure, et agit sur votre sommeil. Tarif : 8€/personne. Places limitées. Sur réservation. Billetterie disponible sur place..

2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

Place de la Mairie

Roujan 34320 Hérault Occitanie



At the Salle du Peuple from 7pm to 8pm. Immerse yourself in the vibrations of sound, leading to a state of deep relaxation and letting go, with Roxane DEVISY « Art du mouvement & du son ». Helps reduce stress, promote inner harmony and enhance sleep. Price: 8€/person. Places limited. Reservations required. Tickets available on site.

En la Salle du Peuple de 19:00 a 20:00 h. Sumérjase en las vibraciones del sonido que conducen a un estado de relajación profunda y de dejarse llevar con Roxane DEVISY « Arte del movimiento y del sonido ». Ayuda a reducir el estrés, favorece la armonía interior y mejora el sueño. Precio: 8 euros por persona. Plazas limitadas. Reserva obligatoria. Venta de entradas in situ.

In der Salle du Peuple von 19.00 bis 20.00 Uhr. Tauchen Sie ein in die Schwingungen des Klangs, die zu einem Zustand der tiefen Entspannung und des Loslassens führen, mit Roxane DEVISY « Art du mouvement & du son ». Ermöglicht den Abbau von Stress, fördert die innere Harmonie und wirkt sich auf Ihren Schlaf aus. Preis: 8?/Person. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Nur mit vorheriger Reservierung. Eintrittskarten vor Ort erhältlich.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT AVANT-MONTS