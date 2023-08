THÉÂTRE A ROUJAN Place de la Mairie Roujan, 10 septembre 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

En ouverture de saison le foyer rural de Roujan vous invite au théâtre. Pièces d’Eugène Labiche et Marc Michel « Les suites d’un premier lit » et « la perle de la canebière » interprétées par la troupe du « Théâtre de Midi » à 16h à la salle du Peuple. Participation au chapeau..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Place de la Mairie

Roujan 34320 Hérault Occitanie



To open the season, the Foyer Rural de Roujan invites you to the theater. Plays by Eugène Labiche and Marc Michel « Les suites d’un premier lit » and « la perle de la canebière » performed by the « Théâtre de Midi » troupe at 4pm in the Salle du Peuple. Participation by hat.

Para inaugurar la temporada, el Foyer Rural de Roujan le invita al teatro. Entrada con sombrero.

Zur Eröffnung der Saison lädt Sie das Foyer rural von Roujan zum Theater ein. Stücke von Eugène Labiche und Marc Michel « Les suites d’un premier lit » und « la perle de la canebière », interpretiert von der Truppe des « Théâtre de Midi » um 16 Uhr in der Salle du Peuple. Teilnahme mit Hut.

