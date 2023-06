Goodbye Persil Place de la Mairie Rosières, 12 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

« Deux individus de sexe masculin repérés au volant d’une Twingo aux abords du jardin public de la ville..

2023-07-12 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-12 . .

Place de la Mairie

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Two males were spotted driving a Twingo on the outskirts of the town’s public garden.

« Dos varones fueron vistos conduciendo un Twingo cerca de los jardines públicos de la ciudad.

« Zwei männliche Personen wurden am Steuer eines Twingo in der Nähe des öffentlichen Gartens der Stadt gesichtet.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay