Roquevaire Marché de Noël Place de la mairie Roquevaire, 1 décembre 2023, Roquevaire. Roquevaire,Bouches-du-Rhône La confrérie St Eloi organise son grand marché de Noël..

2023-12-01 15:00:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

The St Eloi brotherhood organizes its big Christmas market. La Confrérie St Eloi organiza su gran mercado navideño. Die Bruderschaft St. Eloi organisiert ihren großen Weihnachtsmarkt.

