SPECTACLE – AUBRAC EXPRESS : ATTENTION AUX DÉPARTS ! Place de la Mairie Roqueredonde, 21 octobre 2023, Roqueredonde.

Roqueredonde,Hérault

Spectacle gratuit : Une échappée ferroviaire ! L’histoire de la ligne de l’Aubrac.

2023-10-21 16:00:00 fin : 2023-10-21 . .

Place de la Mairie

Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie



Free show: A railway escape! The history of the Aubrac line

Espectáculo gratuito: ¡Una escapada ferroviaria ! La historia de la línea de Aubrac

Kostenlose Aufführung : Eine Flucht aus der Eisenbahn! Die Geschichte der Aubrac-Linie

