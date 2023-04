Soirée vin nouveau place de la mairie, 7 octobre 2023, Ribeauvillé.

C’est la période des vendanges ! Mais aussi…du vin nouveau ! Au programme, une soirée conviviale autour de vin nouveau accompagné de pain, de lard, de différentes charcuteries, de fromage et de noix (venir avec son casse-noix)..

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-07 . EUR.

place de la mairie

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



It’s harvest time! But also…new wine! On the program, a convivial evening around new wine accompanied by bread, bacon, various cold cuts, cheese and nuts (come with your nutcracker).

¡Es tiempo de cosecha! Pero también… ¡de vino nuevo! En el programa, una velada de convivencia en torno al vino nuevo acompañado de pan, tocino, embutidos variados, queso y frutos secos (venga con su cascanueces).

Es ist die Zeit der Weinlese! Aber auch…des neuen Weins! Auf dem Programm steht ein geselliger Abend rund um den neuen Wein mit Brot, Speck, verschiedenen Wurstsorten, Käse und Nüssen (Nussknacker mitbringen).

